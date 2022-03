Dragon Ball Super 82, il nuovo capitolo è su Manga Plus: ricordi dal passato

La seconda metà del mese, da ormai qualche anno a questa parte, è caratterizzato dall'appuntamento con il nuovo numero di Dragon Ball Super. Puntuale, infatti, Shueisha ha rilasciato su Manga Plus l'attesissimo capitolo che focalizzerà parte delle sue attenzioni su una nota figura del passato.

Tra le nostre pagine è già disponibile un coverage completo del capitolo 82 di Dragon Ball Super che prosegue lo scontro tra Goku e Gas. Il titolo "Bardack vs Gas" scelto dall'autore non è casuale dal momento che fu proprio il padre del protagonista, anni addietro, a sconfiggere la prima volta l'attuale guerriero più forte dell'Universo.

L'obiettivo di Goku, che si sta teletrasportando con Gas in giro per le galassie è semplice: guadagnare tempo e dare modo a Monaito di curare Granolah gravemente ferito dopo il precedente scontro con lo scagnozzo di Elec. Il protagonista riesce a compiere l'impresa affidando a Whis il compito di tenere a bada Gas per qualche minuto, tempo che Monaito sfrutta per mostrare al nostro eroe il vecchio scooter di Bardak contenente una vecchia traccia audio circa gli ultimi momenti tra i genitori di Goku e loro figlio prima di spedirlo lontano dal Pianeta Vegeta. Attraverso un commovente flashback, dunque, il saiyan ricorda così il volto dei suoi genitori che si sacrificarono per la loro terra e per permettere a Goku di sopravvivere.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super, vi è piaciuto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.