Dragon Ball Super 82: la curiosa apparizione del onnisciente pesce dell'oracolo

La battaglia tra Gas e Goku si è intensificata nel corso del capitolo 82 di Dragon Ball Super, in cui il Saiyan è fortunatamente riuscito a liberarsi, almeno temporaneamente, della minaccia. Nell’attuare la sua strategia tuttavia Goku ha incontrato Whis e il Pesce dell’Oracolo, personaggio che ha colpito l’attenzione dei lettori.

Non è sicuramente la prima volta che l’essere appare nel corso dell’arco di Granolah, basti pensare proprio al debutto della nuova saga in cui lo stesso Pesce dell’Oracolo recita la profezia secondo la quale solo colui che viene considerato il guerriero più potente sarà in grado di ristabilire l’equilibrio nell’Universo 7. Attualmente sono stati due ad essere proclamati tali: prima Granolah e ora Gas, entrambi grazie al desiderio espresso a Toronbo, il drago delle sfere create da Monaito.

Ciò che ha sorpreso i lettori è stato però quanto pronunciato dal Pesce dell’Oracolo di fronte a Gas, “Chi era quello?”. Una domanda che ha lasciato di stucco anche Whis, considerata l’onniscienza dell’essere infatti sembra improbabile che lui non conosca l’identità dell’Heeter. Naturalmente questo va ad escludere ulteriormente Gas tra i personaggi che potrebbero riportare ordine nell’universo, e lascia spazio a interpretazioni e speranze riguardo Goku come salvatore.

Per finire vi lasciamo proprio ad una teoria riguardo l’Ultra Istinto Ancestrale, e a quel salto nel passato che forse non avete notato nel capitolo 82.