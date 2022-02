Dragon Ball Super 82, data di uscita e previsioni: qual è l'intenzione di Goku?

Gas è troppo forte: il nuovo nemico di Dragon Ball Super, quello finale di questa saga, ha sfoderato i suoi veri poteri sotto la spinta del fratello maggiore Elec. Granolah è stato messo KO, mentre Vegeta si è sacrificato per Goku donandogli la propria energia e permettendogli quindi di tornare a combattere, almeno per il momento.

Gas però sembra sottovalutare Goku, o almeno non ritenerlo al pari del padre Bardack. Per ora il protagonista di Dragon Ball Super ha comunque ideato un metodo per tenere lontano Gas dal pianeta Cereal, permettendo così a Granolah di riprendersi grazie alle cure di Monaito. La lotta di teletrasporti istantanei però renderà Goku inerme in breve tempo, vista l'energia necessaria per usarli, e Gas non è da sottovalutare.

Dragon Ball Super 82 sarà un altro capitolo all'insegna dell'azione. Goku potrà guadagnare tempo, ma non potrà teletrasportarsi ovunque dato che c'è bisogno di un'impronta di ki conosciuta per teletrasportarsi. Quindi i pianeti non sono infiniti e in ogni caso non è da escludere che Gas riesca a teletrasportarsi indietro su Cereal, sorprendendo tutti.

Ciononostante, è molto probabile che il gesto di Goku riuscirà a guadagnare abbastanza tempo per permettere ai protagonisti di tornare alla carica. Dragon Ball Super 82 verrà pubblicato su MangaPlus venerdì 18 marzo 2022.