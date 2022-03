Dragon Ball Super 82, Goku recupera una parte di memoria grazie a Monaito

Nel capitolo 82 di Dragon Ball Super abbiamo assistito a una strana odissea per l'universo. Goku, per cercare di guadagnare tempo contro il temibile Gas, ha preso l'heeter e, conscio della sua poca padronanza della tecnica di teletrasporto, ha cominciato a farlo viaggiare per l'universo, umiliandolo più e più volte.

A un certo punto, Goku abbandona Gas in un pianeta assieme a Whis, per poi fare ritorno dai suoi compagni sul pianeta Cereal. Gas, furioso, deve tornare a combattere, e così comincia a volare nell'universo a una velocità vertiginosa, ma nemmeno paragonabile a quella della tecnica del teletrasporto. Goku, Vegeta, Granolah e Monaito potranno quindi respirare: la battaglia con l'heeter è però solo posticipata.

In Dragon Ball Super 82, disponibile su Manga Plus, gli autori hanno deciso di regalare ai fan la prima parte della battaglia nel passato tra Bardack e Gas bambino. Grazie a Monaito, che ha conservato lo scouter di Bardack dov'è contenuta una registrazione del Saiyan, Goku riesce a far riaffiorare nella sua mente alcuni ricordi del passato.

Nelle tavole del manga, possiamo vedere l'esatto momento dove a Goku torna la memoria, ovvero quando Bardack pronuncia le parole "Rimanete in vita" rivolte a Monaito e Granolah. Le stesse parole Bardack le disse a Goku neonato poco prima di lanciarlo con la navicella Saiyan sulla Terra, al fine di salvarlo dalla distruzione del pianeta Vegeta attuata da Freezer.

Goku ha quindi recuperato una parte della memoria persa quando, ancora bambino, ha battuto la testa. In Dragon Ball Super 83 vedremo il prosieguo della battaglia tra Bardack e Gas: come finirà?