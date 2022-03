Dragon Ball Super 82: per quale motivo Gas è così fedele agli Heeters?

Nella Saga di Granolah di Dragon Ball Super abbiamo visto il debutto degli Heeters, un gruppo di pericolosi criminali spaziali che si sono rivelati essere i veri antagonisti di questo arco narrativo. L’organizzazione è composta da quattro elementi: il possente Oil, la scaltra Maki, il piccolo Gas ed Elec, il loro leader.

Come si suol dire, le apparenze ingannano. Sebbene sia il minore dei fratelli, nonché il più piccoletto, è Gas il più forte degli Heeters. Nel corso dei capitoli che stanno componendo questa saga, lo vediamo addirittura diventare il più forte guerriero dell’intero universo. Ma allora perché non rivendica la leadership degli Heeters, e soprattutto perché segue gli ordini di Elec senza nemmeno fiatare?

Queste domande se le pone anche Goku, impegnato in una disperata, ma geniale fuga dall’avversario. In un attimo di fugace calma, Gas spiega che si fida ciecamente di suo fratello Elec, e che questo si prende cura di lui facendo i suoi migliori interessi.

In cambio, Gas cerca il potere solamente per soddisfare Elec e segue i suoi comandi per rendere gli Heeters l’organizzazione criminale suprema dell’universo. Un tempo, lui era il più debole ed Elec lo difese spronandolo a diventare più forte. Per Gas, la volontà di suo fratello maggiore è assoluta. Queste parole non vengono recepite al meglio da Goku, che in Dragon Ball Super 82 ricorda suo fratello Radish in modo scherzoso.

Gas non è dunque interessato alla forza, ma solamente al bene della sua famiglia. In un certo senso, non è poi molto dissimile da Goku, che nelle teorie di Dragon Ball Super 83 potrebbe raggiungere l’Ultra Istinto Ancestrale grazie alla memoria di suo padre Bardack.