Dragon Ball Super 82, primi spoiler: il vero guerriero più forte dell'universo?!

Si sta avvicinando il consueto appuntamento mensile di Dragon Ball Super che dovrebbe tornare a breve su Manga Plus e sulla rivista V-Jump con un nuovo capitolo. La Saga di Granolah è agli sgoccioli e tutto sembra pronto per lo scontro finale tra Son Goku e il guerriero più forte dell'Universo.

Il combattimento tra Goku e Gas sarà il punto focale per buona parte del capitolo, quantomeno delle prime tavole, le stesse rilasciate da Shueisha nei consueti draft ufficiali rilasciati da Toyotaro nelle scorse ore. Le bozze, in questione, dunque, si aprono con l'arrivo dei due combattenti al quartier generale dei Pattugliatori Galattici.

I due cominciano così a combattere senza esclusione di colpi e teletrasporti, con Goku nettamente in svantaggio rispetto al suo avversario che riesce persino a danneggiare un braccio al protagonista. Ad un certo punto, però, Gas viene intercettato improvvisamente da una colata di cemento da parte di Monaka. Goku lo sbeffeggia invitandolo a lavarsi, per guadagnare tempo, ottenendo però soltanto di far arrabbiare ulteriormente lo scagnozzo di Elec. I due proseguono il combattimento finché si teletrasportano direttamente nel Palazzo del Re, più precisamente nei bagni dove il Saiyan, ancora una volta, prende in giro l'avversario per essersi ripulito dal cemento.

Gli spoiler si chiudono qui e maggiori informazioni sul capitolo 82, intitolato Bardack contro Gas, li conosceremo settimana prossima.