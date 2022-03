Dragon Ball Super 82, il ricordo di un fratello: tornerà Radish?

Da grande appassionato dell'opera del maestro Toriyama, Toyotaro in Dragon Ball Super ha rivisitato alcuni dei personaggi più amati, come Freezer e Bardack. Esiste poi la possibilità che un altro grande protagonista del passato possa fare il suo ritorno.

In attesa del debutto di Broly nel manga di Dragon Ball Super, è un altro Saiyan a prendersi i riflettori. Nel più recente capitolo dell'opera, compare il nome di colui che stravolse la vita di Goku in Dragon Ball Z.

Impegnato nel combattimento con Gas, Goku si chiede il motivo per il quale l'Heeters sia tanto legato a Elec. Il mostruoso antagonista afferma che a suo fratello maggiore deve tutto, ma questo è un qualcosa che Goku non può capire, poiché egli non ha mai avuto legami familiari, men che meno con suo fratello Radish. Come scherzosamente replica lui stesso, al loro primo incontro questi cercò di ucciderlo.

In questa saga, è la seconda volta che sentiamo parlare di Radish. In Dragon Ball Super 77 vedemmo il suo rapporto con Bardack, e adesso con Goku. Che Toyotaro ci voglia fornire qualche indizio sul ritorno del Saiyan?

Dalla morte di Radish in Dragon Ball Z, di lui si sono perse le tracce. Tuttavia, esattamente come fatto con Freezer e Bardack, Toyotaro potrebbe riportarlo in vita. C'è dunque la possibilità che Radish venga resuscitato in qualche modo, magari con un retcon, oppure che il personaggio venga approfondito attraverso un flashback. Vi piacerebbe rivedere il fratello di Goku in azione al fianco dei Guerrieri Z?