Dragon Ball Super 82, segnali di pericolo: la peggior minaccia deve ancora arrivare?

Da ormai qualche mese ci siamo avventurati nelle fasi finali della Saga del Sopravvissuto Granolah in Dragon Ball Super, arco narrativo che sta avendo un ruolo cruciale nella caratterizzazione di Goku visto il richiamo al passato attraverso la figura di Bardak. Tuttavia, il peggio per i nostri eroi deve ancora arrivare.

Aver recuperato i ricordi del passato, ovvero i volti di Bardak e Gine, innescherà in qualche modo un cambiamento nel cuore del protagonista che non aveva mai visto i propri genitori. Certo, in realtà Goku non si è mai posto effettivamente il problema, tuttavia questa scelta narrativa non potrà che avere qualche ritorsione per i sentimenti del celebre eroe.

Ad ogni modo, Goku non può abbassare la guardia nemmeno per un istante dal momento che Gas sta rapidamente per tornare sul campo di battaglia. Eppure, attraverso una singola tavola, Toyotaro ha introdotto un elemento molto interessante: non è Gas il vero pericolo. Il pesce oracolo, infatti, non ha riconosciuto lo scagnozzo di Elec come una minaccia, suscitando lo stupore persino di Whis. Pertanto, dunque, è lecito aspettarsi che il vero pericolo per l'Universo debba ancora nascere, dopotutto non conosciamo ancora il desiderio per intero espresso dal leader di Heeters.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi capitoli per conoscere chi sarà effettivamente la prossima minaccia del manga. E voi, invece, avete già qualche ipotesi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.