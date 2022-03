Dragon Ball Super 82, nuovi spoiler sul capitolo: una transizione tra Goku e Bardack

Si sta raggiungendo la fine dei giochi in Dragon Ball Super. Goku sta tenendo testa a Gas sfruttando il Teletrasporto Istantaneo, ma per il momento non c'è ancora nessun colpo decisivo che possa mettere al tappeto il nuovo nemico. Ciò non vuol dire che il saiyan stia pensando di arrendersi, anzi, sembra avere qualche piano in mente.

I primi spoiler di Dragon Ball Super 82 hanno parlato di un flashback di Goku. Adesso, grazie a DBSHype, c'è modo di avere qualche informazione in più sul capitolo che arriverà tra pochissimi giorni su MangaPlus in inglese e spagnolo.

Continua la battaglia tra Goku e Gas, ma Goku riesce a tornare su Cereal e incontra sia Monaito che Vegeta. Il trio va a casa di Monaito, dove il namekkiano aveva tenuto lo scouter rotto di Bardack. Oatmeel lo ripara e all'interno dello scouter vengono trovate delle registrazioni di Bardack, che Monaito fa sentire ai due. Il sentire la voce del padre fa scatenare in Goku un brevissimo flashback dove ricorda il momento in cui Bardack e Gine gli hanno detto addio e di sopravvivere qualunque cosa accada.

Si parte poi con lo scontro tra Bardack e Gas, di circa sette pagine situate alla fine di Dragon Ball Super 82. La battaglia non si conclude e Bardack non si trasforma in Super Saiyan per tenere a bada Gas. È con questa battaglia che si conclude il capitolo, pertanto anche in Dragon Ball Super 83 si vedrà Bardack e la conclusione della lotta con Gas nel passato.