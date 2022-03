Dragon Ball Super 82, ecco il primo spoiler ufficiale: è Gas VS Goku

Vegeta ha consentito a Goku di combattere ancora donandogli la sua energia. In questo modo il protagonista di Dragon Ball Super è tornato alla ribalta nel capitolo 81, permettendo a Monaito di concentrarsi sulle cure di Granolah. Il cereleano potrebbe tornare in gioco, ma intanto l'attenzione è tutta concentrata sul saiyan.

Goku ha sfruttato il teletrasporto istantaneo e l'orgoglio di Gas per portare il nemico lontano da Cereal. Ora non si sa dove siano andati, con la scoperta di nuovi pianeti che sarà demandata a Dragon Ball Super 82. Il prossimo capitolo del manga verrà pubblicato tra due settimane su MangaPlus in inglese. V-Jump però, come di consueto, rivela la prima vignetta spoiler di Dragon Ball Super 82.

Gas e Goku stanno ancora combattendo, con l'Heeter che sferra un calcio potente al saiyan, ma quest'ultimo lo para con un braccio, ma ferendosi comunque. Goku è ancora in forma Super Saiyan Blue e non sembra in grado di resistere ancora per molto. Altri spoiler di Dragon Ball Super 82 verranno rivelati dalla rivista ufficialmente il 12 marzo, pertanto per il momento c'è ben poco su cui teorizzare, dato che le bozze e la scena scelta non permettono di desumere molto altro per il momento.