Dragon Ball Super 83: come potrebbe svilupparsi l'Ultra Istinto di Goku?

Nel corso dell’ultima saga di Dragon Ball Super è stato dato molto spazio a Bardack, entrato nel canone dell’opera grazie alla pellicola Dragon Ball Super: Broly del 2018, e di cui sono stati rivelati importanti dettagli solo ora. Un ritorno che potrebbe essere importante anche per il raggiungimento dell'Ultra Istinto peculiare di Goku.

Mentre nella community emergono teorie riguardo l’utilità del flashback di Bardack, o il vero senso di quanto narrato, per la difficile situazione in cui si trovano i protagonisti, in diverse tavole e momenti si può notare quanto Goku sia rimasto effettivamente colpito dall’ascoltare la voce di suo padre. Sebbene Bardack sia stato capace di mandare al tappeto Gas, grazie ad un misterioso potere generato dall’attitudine dei Saiyan nel lottare e nel rinforzarsi dopo ogni sconfitta, le sue azioni non possono risultare utili in alcun modo.

Tuttavia, una frase in particolare, potrebbe essere la chiave di svolta per Goku, per arrivare alla tanto desiderata forma peculiare dell’Ultra Istinto. Durante il combattimento, Gas cerca di innervosire Bardack chiedendogli del perché continui ad affrontarlo, sapendo di stare rischiando la propria vita. Spinto dal puro orgoglio Saiyan, Bardack risponde “Nelle battaglie all’ultimo sangue che razza d’idiota penserebbe a qualcosa di diverso dalla vittoria?”.

Un pensiero semplice, simile a quanto fatto da Vegeta per raggiungere l’Ultra Ego, in quanto il Principe dei Saiyan è riuscito ad attingere ad un tale potere concentrandosi sulla distruzione. Diteci cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti. Per concludere vi lasciamo alle teorie sul capitolo 84 di Dragon Ball Super.