Dragon Ball Super 83, data di uscita e teorie: arriva l'Ultra Istinto ancestrale?

La saga del sopravvissuto cereleano non ha soltanto aiutato a esplorare un nuovo angolo di universo, portando in seno a Dragon Ball Super personaggi inediti e potenti che potrebbero confermarsi anche in futuro. Toyotaro e Toriyama ne hanno approfittato per rivangare anche eventi passati, riportando Bardack al centro della scena.

Il padre di Goku è tornato in Dragon Ball Super 82, occupando le ultime pagine. Il saiyan protagonista ha incontrato Whis e ha avuto altri suggerimenti su come usare l'Ultra Istinto, ovvero quello di riscoprire le proprie origini. Con il video nascosto nello scouter rotto di Bardack che Monaito ha conservato potrebbe esserci proprio questa risposta.

Dragon Ball Super 83 si aprirà quindi con Bardack VS Gas, facendo scoprire i punti deboli dell'Heeter più giovane. Un difetto che però ora potrebbe essere scomparso e quindi non essere particolarmente utile, ma questa riscoperta delle sue origini potrebbe spingere Goku a rivedere il proprio Ultra Istinto. Il potere ancestrale dei saiyan potrebbe essere la chiave per portare Goku verso nuove vette, facendogli sviluppare nuovamente la sua tecnica e permettendogli di sconfiggere Gas una volta per tutte.

Dragon Ball Super 83 uscirà il 20 aprile alle 17:00 su MangaPlus e sarà un crocevia importante per la saga.