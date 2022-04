Dragon Ball Super 83: la grave perdita di Bardack stravolge il canone della serie

Bardack è diventato uno dei personaggi fondamentali del manga di Dragon Ball Super grazie ai continui riferimenti e flashback riguardanti l’invasione del pianeta Cereal da parte dei Saiyan, la vicinanza con Monaito e Granolah, e soprattutto il suo intenso scontro con Gas, l’heeter che nel presente sta creando molti problemi ai protagonisti.

Nonostante l’insistenza di Monaito, Bardack, da puro Saiyan, ha deciso di rimanere su Cereal per combattere Gas piuttosto che tornare sul pianeta Vegeta, per quanto l’avversario si sia rivelato sin dai primi momenti incredibilmente al di sopra delle sue capacità combattive. Dopo una serie di colpi ben assestati, Gas riesce persino a strappare via la coda di Bardack, un evento che ha immediatamente causato forti reazioni nella community.

La perdita della coda sembrerebbe infatti andare contro quanto mostrato nella pellicola Dragon Ball Super: Broly, pubblicata nel 2018, dove Bardack fa il suo debutto ufficiale nella narrazione canonica e dove appare con la sopracitata coda mentre cerca di difendere il pianeta Vegeta da Freezer. Stando alle informazioni emerse nella serie, la coda, qualora venisse strappata, può ricrescere, tuttavia è stato esplicitamente specificato che se un Saiyan riuscisse a superare il livello di potenza della sua forma Oozaru mentre non ha più la coda, la rigenerazione non avverrebbe.

Visto il misterioso potere risvegliato da Bardack durante lo scontro, che gli ha permesso di vincere, verrebbe naturale optare per la seconda situazione. Per questo la scena mostrata nel lungometraggio dovrebbe essere cambiata secondo alcuni, sebbene questo frammento della storia di Bardack sia stato scritto molto dopo l’uscita del film. Diteci cosa ne pensate nei commenti.