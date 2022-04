Dragon Ball Super 83, prima immagine spoiler: torna Bardack VS Gas

La saga del sopravvissuto cereleano è ricca di citazioni al passato dell'universo di Dragon Ball. Dopo la riscrittura operata al personaggio di Bardack, questi ritorna centrale negli eventi tratteggiati da Toyotaro. Grazie a Monaito abbiamo vissuto il passato del pianeta Cereal e l'inizio della storia di vendetta di Granolah, ma non solo.

Ci sono stati altri quattro personaggi fondamentali, ovvero gli Heeter, gli stessi che ora stanno cercando di dominare l'universo e di mettere in crisi Granolah, Goku e Vegeta. Con la forza sprigionata, Gas non ha trovato nessuno capace di tenergli testa per un lungo periodo di tempo. E così in Dragon Ball Super è necessario un nuovo salto nel passato per tentare di capire i punti deboli di questo personaggio.

Gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 83 gettano subito al centro dell'azione. Come era ampiamente previsto, tornerà Bardack e verrà mostrato lo scontro tra il saiyan e Gas, grazie alla riproduzione operata dal vecchio scouter rimasto in possesso di Monaito e aggiustato solo ora. Con quel video, si spera di ottenere qualche informazione in più su Gas. Intanto, nella prima vignetta mostrata e disponibile in basso, si vede Gas creare una stella del mattino e usarla per attaccare Bardack, che si difende alzando le braccia e coprendosi la testa.

I prossimi spoiler di Dragon Ball Super 83 arriveranno il 14 marzo 2022, di giovedì, e vedremo quali saranno le prime pagine del capitolo più il titolo della storia mensile.