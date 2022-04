Dragon Ball Super 83: l'orgoglio Saiyan prevale nella grande battaglia del passato

Finalmente, il capitolo 83 di Dragon Ball Super è arrivato su MangaPlus mettendo fine al grande conflitto del passato. Ecco, come fece un guerriero d'infimo livello a sconfiggere quello è a oggi è il combattente più forte dell'universo.

Tra i membri della sua razza, Bardack era considerato un Saiyan di basso rango. Eppure, nel corso dell'attuale saga abbiamo visto Gas impallidire al suo ricordo. Finalmente, in Dragon Ball Super 83 scopriamo il misterioso potere di Bardack.

Il flashback con cui era terminato il precedente appuntamento dell'opera di Toyotaro riprende. Bardack e Gas sono impegnati con il loro combattimento, ma l'Heeters è di gran lunga più potente. Il Saiyan continua infatti a subire i suoi attacchi, ma è proprio così che mostra un suo lato del tutto inedito.

Nonostante Monaito cerchi di convincerlo a fare ritorno a casa e lasciare lui e Granolah al loro destino, il Saiyan ormai considera quella con Gas una sua questione personale. Quando però l'Heeters gli chiede se stia combattendo per vendicare la morte della madre di Granolah, Bardack risponde che sta combattendo unicamente per il gusto di farlo. Un Saiyan non scappa mai dalla battaglia e avere la possibilità di confrontarsi contro un avversario di rango superiore è un qualcosa d'irrinunciabile.



Nessun Saiyan combatterebbe mai senza il desiderio di vincere la battaglia, e Bardack sfrutta il suo orgoglio per diventare più potente e infine sconfiggere Gas. Nel presente, abbiamo visto Goku fare tutto il contrario di suo padre. Lui, è infatti fuggito da Gas e lo ha combattuto senza una vera convinzione. Come influirà questa vittoria su Goku?