Dragon Ball Super 83, perché Raditz e Goku sono sopravvissuti?

Akira Toriyama e Toyotaro hanno approfittato della recente saga di Dragon Ball Super per proiettare i riflettori sulla figura del padre di Goku, Bardak. Grazie ad un flashback incentrato sulla sua esperienza sul Pianeta Granolah, dunque, gli autori hanno dato modo ai lettori di comprendere meglio il carattere del mitico saiyan.

Il capitolo 83 di DB Super, infatti, ha concluso lo scontro tra Bardak e Gas, con quest'ultimo uscito sconfitto dalla battaglia grazie alle straordinarie capacità belliche e strategiche del guerriero e padre del protagonista. All'interno dell'ultimo numero, tuttavia, una scena in particolare ha dettato particolare stupore.

Monaito pensa di sfruttare le sfere del drago per riportare Bardak a casa, tuttavia il saiyan rifiuta l'offerta dal momento che il suo sangue guerriero ha già preso le redini dello scontro. Dopo una breve riflessione sull'utilizzo delle sfere del drago, Monaito chiede nuovamente all'amico quale desiderio vorrebbe esprimere. Bardak allora si limita semplicemente ad augurarsi che i suoi figli possano crescere forti ed in salute. Chissà, dunque, che non sia stato proprio questo desiderio espresso a Toronbo a permettere a Goku di fuggire dal Pianeta Vegeta, poco dopo la sua nascita, e a Raditz di trovarsi in un mondo alieno insieme al Principe dei Saiyan per una missione esterna.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa teoria suggestiva, la ritenete probabile? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.