Dragon Ball Super 83: il potere di Bardack a colori nell'illustrazione di un fan

La saga dedicata al Sopravvissuto Granolah si sta rivelando ricca di dettagli e informazioni particolarmente interessanti, molte delle quali hanno visto come protagonista Bardack, il Saiyan, padre di Goku, che 40 anni prima ha effettivamente salvato Granolah e Monaito prima dai suoi compagni e poi dalla minaccia rappresentata dagli Heeter.

Le eroiche azioni di Bardack, il suo orgoglio Saiyan e la sua ferrea volontà lo hanno portato a rimanere su Cereal a combattere contro Gas, lo hanno portato a subire duri colpi e persino a perdere la sua coda. Tuttavia, consapevole dell’innata capacità dei Saiyan di migliorare e diventare più forti dopo ogni sconfitta, Bardack è riuscito a risvegliare un misterioso potere, col quale ha facilmente mandato al tappeto Gas, un avversario che si sta rivelando estremamente ostico per Goku e gli altri.

Aspettando qualche tipo di conferma e magari un nome da dare alla forma raggiunta da Bardack, l’utente @ManuchArt00 ha voluto immaginarla a colori, nell’illustrazione che potete vedere nel post riportato in calce. Per rappresentare la potente aura che circonda il personaggio, l’utente ha scelto una colorazione dorata, come a richiamare il leggendario stadio del Super Saiyan, raggiunto solo molti anni dopo dal suo stesso figlio.

Per concludere vi lasciamo alla classifica delle forme più forti di Vegeta.