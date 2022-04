Dragon Ball Super 83 spoiler ufficiali: le prime immagini con Bardack VS Gas parte 2

La saga di Granolah ha portato i lettori a conoscere meglio il passato dei saiyan. Toyotaro e Toriyama hanno optato per questa direzione così da far riscoprire le origini ancestrali di Goku e Vegeta e permettere loro così di raggiungere nuove vette. Tutto questo passa però da alcuni flashback che illustrano la storia di Bardack su Cereal.

Il saiyan è infatti parte integrante di questa saga di Dragon Ball Super nonostante non sia più in vita. Ora, col nuovo capitolo della serie alle porte, è ancora il suo turno considerato che la scorsa storia è terminata proprio con l'annuncio di un nuovo viaggio nel passato, al momento in cui Bardack e Gas si affrontarono su Cereal dopo lo sterminio dei cereleani da parte dei saiyan.

Gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 83 introducono al nuovo scontro che dà il nome al capitolo: "Bardack VS Gas - parte 2". Le pagine rivelate sono dedicate completamente a loro, con Bardack che si trova di fronte un Gas ancora normale e smorfioso. Monaito chiede al saiyan di andarsene e di lasciarlo al suo destino, ma Bardack rifiuta e inizia a combattere. Gas evoca una mazza ferrata con cui attacca il saiyan, come si è visto anche nella prima vignetta spoiler di Dragon Ball Super 83 di qualche giorno fa.

La battaglia prosegue con Gas che sembra avere la meglio, ma alla fine Monaito torna nella sua casa e recupera le due sfere del drago. Avrà intenzione di utilizzarle oppure deciderà di non farlo?