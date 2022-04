Dragon Ball Super 84 data di uscita e teorie: si ritorna nel presente, ma come?

Quando si parla di saiyan, si devono mettere in conto tante cose. Sia Goku che Vegeta l'hanno dimostrato tante volte, ma anche Bardack ha mostrato un orgoglio spropositato quando è entrato in azione nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super. Senza temere la morte, si è avventurato nella sfida con Gas, il più piccolo e forte degli Heeter.

La sfida col pianeta Cereal è stata dura, ma Bardack alla fine è riuscito a resistere abbastanza. L'intervento di Monaito ha sicuramente aiutato, ma il namekkiano ha potuto fare ben poco oltre a fermare una lancia, dato che il saiyan era deciso a combattere fino alla fine. In Dragon Ball Super 83 abbiamo visto la nascita di un potere segreto usato da Bardack, con il quale il saiyan è riuscito a mettere KO il suo nemico.

Quel potere tornerà in Dragon Ball Super 84? Il prossimo mese ci sarà la risposta ad alcune domande, con la possibilità che Goku riesca a fare suo quell'impeto che ha contraddistinto il padre cinquant'anni prima. La voglia di combattere di un saiyan infatti può portare allo sblocco di poteri interiori unici, ed è proprio questo che serve a Goku e Vegeta in questo momento per poter mettere un freno alle ambizioni di Gas e degli altri Heeter.

Scopriremo se tutto ciò è vero in Dragon Ball Super 84 che verrà pubblicato su MangaPlus giovedì 19 maggio 2022 alle ore 17:00.