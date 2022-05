Dragon Ball Super 84: l'essenza Saiyan nel trailer animato di V-Jump

Attraverso il racconto narrato da Monaito e dallo scouter di Bardack, Goku e Vegeta hanno acquisito una nuova conoscenza sull’essenza che contraddistingue la loro razza d’origine. I due protagonisti, scoprono cosa realmente significhi il valore dell’orgoglio Saiyan in Dragon Ball Super 84.

Il più recente capitolo dell’opera di Toyotaro si apre con una sequela di flashback della sua infanzia, quando dovette dare l’addio ai suoi genitori Bardack e Gine. Acquisita la nuova consapevolezza sull’essere Saiyan, Goku e Vegeta sono pronti a dare battaglia al più forte dell’universo, che nel frattempo ha fatto ritorno su Cereal.

Per fermare Gas, in Dragon Ball Super 84 nasce una squadra dalla potenza divina. Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego si lanciano all’attacco all’unisono. Tuttavia, nemmeno ciò sembra abbastanza per fermare l’Heeters. Solamente il principe dei Saiyan, alla fine del capitolo, riesce a sferrare un colpo all’antagonista.

In occasione del rilascio del capitolo su MangaPlus e V-Jump, la rivista mensile di casa Shueisha, su cui Dragon Ball Super è serializzato, ha condiviso una clip che anima gli eventi accaduti. In attesa che l’anime di Dragon Ball Super faccia il suo ritorno e adatti la Saga di Granolah, questo è l’unico per avere un assaggio del combattimento in stile anime.