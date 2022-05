Dragon Ball Super 84: Goku e Vegeta insieme nelle prime immagini del nuovo capitolo

Appena una manciata di giorni separano i lettori dall'uscita del nuovo capitolo di Dragon Ball Super che traghetterà gli appassionati verso la naturale fine della Saga del Sopravvissuto Granolah, arco narrativo ormai agli sgoccioli. Dopo un paio di numeri dedicati al flashback sul passato di Bardack, si torna al presente.

Nelle scorse ore vi abbiamo riportato gli spoiler completi del capitolo 84 di Dragon Ball Super, un riassunto in vista dell'attesissima puntata attesta tra pochi giorni su Manga Plus. A qualche ora di distanza dalle informazioni testuali, gli insider hanno iniziato a condividere e a riportare in rete anche le prime tavole dalla rivista V-Jump.

In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata ad alcuni spoiler che mostrano Goku e Vegeta trasformarsi rispettivamente in Ultra Istinto e Ultra Ego per fronteggiare Gas. Si tratterà dunque di un capitolo incentrato per lo più sull'azione dal momento che vedremo i due protagonisti reinventarsi insieme, forti anche delle loro tecniche, per impedire al gruppo di Elec di soddisfare i suoi piani. Dagli spoiler appare comunque chiaro che l'esito dello scontro lo vedremo però non prima del capitolo 85 di Dragon Ball Super previsto al debutto a giugno.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste prime immagini? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.