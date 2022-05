Dragon Ball Super 84 è su Manga Plus: il valore dell'orgoglio Saiyan

Lo scontro con Gas sta mettendo a dura prova le capacità combattive dei protagonisti di Dragon Ball Super. Tuttavia dagli spoiler del capitolo 84, ora su Manga Plus, era già chiaro come Goku e Vegeta intendessero tornare sul campo di battaglia, consapevoli di come affrontare l’Heeter dopo aver ascoltato i dati dello scouter di Bardack.

Ed è proprio ripensando al padre, a quando l’ha visto ferito e appena tornato da Cereal, e quando è stato spedito verso la Terra per salvarsi, che Goku comprende il valore dell’orgoglio Saiyan. Tornati a confrontarsi col presente, i due Saiyan vengono curati da Monaito, e decidono di uscire allo scoperto e avvicinarsi a Gas, che intanto è riuscito a tornare sul pianeta Cereal dopo essere stato seminato da Goku. Nonostante parta come una sfida, i due Saiyan scatenano le loro trasformazioni più potenti, rispettivamente l’Ultra Istinto e l’Ultra Ego, perché intenzionati a mettere la parola fine allo scontro.

Gli altri Heeter intanto assistono alla battaglia da una posizione sicura, e mentre Gas sembra sostenere abbastanza bene il confronto, Elec dimostra ancora una volta fiducia nei confronti del compagno, in quanto ha espresso il desiderio di renderlo il guerriero più forte dell’universo dopo la manifestazione dei poteri divini dei due Saiyan.

La situazione si accende quando Vegeta decide di generare una grande sfera di distruzione, che riesce a frantumare parte delle difese di Gas ma rischia di colpire il pianeta. Mentre Goku riesce a contrastarla e spedirla in cielo, l’Heeter così come i lettori scoprono che l’Ultra Ego tramuta il dolore provato da Vegeta in energia per fargli sostenere uno scontro così intenso, per quanto abbia già subito molti danni. Il Principe dei Saiyan sta quindi accrescendo il suo potere e potrebbe davvero essere lui la chiave per sconfiggere Gas.