Dragon Ball Super 84: il reale significato dell'orgoglio Saiyan

Sin dal principio, quando Vegeta si allenava con Lord Beerus, la Saga di Granolah ruota attorno al concetto di orgoglio Saiyan e al senso di appartenenza alla propria razza. Con il capitolo 84 di Dragon Ball Super, finalmente i due protagonisti scoprono il reale significato di quei termini.

Nel corso delle varie battaglie vissute, sia Goku che Vegeta hanno dimenticato il significato di orgoglio Saiyan, che non è solamente la voglia sfrenata di combattere e spingersi oltre ogni limite. Tuttavia, ora che i due hanno dovuto affrontare un nuovo percorso, l'uno per diventare discepolo di un angelo e l'altro per diventare allievo di un Dio della Distruzione, hanno dovuto nuovamente fare i conti con il loro passato. In Dragon Ball Super 84 scoprono il valore dell'orgoglio Saiyan.

Dopo aver rivissuto la battaglia tra Bardack e Gas, Goku e Vegeta intuiscono l'errore che stavano commettendo. È però Monaito a impartire loro l'insegnamento finale. L'anziano Namecciano pronuncia delle parole ricche di significato, che finalmente permettono ai due Guerrieri Z di Dragon Ball Super di creare una squadra divina.

La volontà di Bardack è stata trasmessa alle generazioni Saiyan successive. L'orgoglio di un popolo non consiste nell'espiare i peccati del passato, come invece riteneva Vegeta. E non consiste nemmeno nel vendicarsi, come cercava di fare Granolah. Si tratta solamente di accettare la propria natura senza astenersi dalle proprie convinzioni. Questo, vale per qualsiasi popolo, non solo quello Saiyan. Ciò che ora guida Goku e Vegeta è la pura voglia di vincere.