Dragon Ball Super 84 spoiler completi: un capitolo nel segno dell'Ultra

Per tentare di abbattere Gas, i due protagonisti di Dragon Ball Super hanno dovuto fare un viaggio nel passato grazie allo scouter di Bardack. Hanno scoperto lo scontro tra il saiyan ormai morto e l'Heeter, con Bardack che ha battuto Gas. Cosa avranno dedotto Goku e Vegeta da queste scene?

Non c'è molto tempo per rifletterci su. I primi spoiler del capitolo 84 hanno già mostrato che Goku e Vegeta decidono di affrontare di nuovo Gas, con Monaito che è riuscito a curarli e riportarli in forze. Da questo momento, iniziano i nuovi spoiler di Dragon Ball Super 84 che narrano cosa succede in tutto il capitolo, fino all'ultima pagina.

Gas riesce ad arrivare al pianeta Cereal, mentre Oil sta tenendo d'occhio l'abitazione di Monaito. Elec e Maki stanno andando a prendere l'astronave così da avvicinarsi, anche se non troppo per evitare di restare coinvolti nella battaglia. Con Gas che arriva nell'area, Goku e Vegeta escono allo scoperto con i loro normali vestiti. Goku e Vegeta si sfidano e dichiarano entrambi che vogliono sconfiggere Gas: Goku attiva l'Ultra Istinto e Vegeta sfrutta l'Ultra Ego.

Inizia così un nuovo scontro, stavolta con Goku e Vegeta che combattono insieme contro Gas. L'Heeter sembra comunque superiore, dato che riesce a rispondere a tutti gli attacchi e uscirsene con pochi danni, mentre Vegeta è quello che subisce di più. Elec non è troppo preoccupato della situazione, dato che il desiderio è stato espresso dopo che Goku e Vegeta hanno mostrato ciò che sapevano fare contro Granolah.

La battaglia continua con Vegeta che decide di creare un'enorme sfera di ki della distruzione e avvisa Goku di andarsene. Dopo aver lanciato la sfera contro Gas, quest'ultimo si difende con uno scudo che va in pezzi, ma riesce a fermare comunque la sfera semplicemente con il proprio ki e senza toccarla. Goku prova ad aiutare Vegeta, ma il potere di Gas è troppo e la sfera viene respinta verso i saiyan. Vegeta la evita e va da Gas per un nuovo scontro corpo a corpo, mentre Goku deve fare del suo meglio per evitare che cada sul pianeta.

Gas si chiede come faccia Vegeta a essere ancora in piedi dopo tutte quelle ferite. La verità è che l'Ultra Ego si ciba anche di queste sensazioni, così Vegeta sta diventando più forte. Con questa scena si chiude il capitolo 84 di Dragon Ball Super, che uscirà ufficialmente su MangaPlus tra qualche giorno.