Dragon Ball Super 84 spoiler ufficiali: l'orgoglio di un vero saiyan

Quella di Granolah è stata una saga molto rivolta al passato. Per consolidare le nuove fondamenta del mondo, Dragon Ball Super ha portato in dote Bardack, per la prima volta nel manga come protagonista per diversi capitoli. Il contributo di Bardack è stato contrastante ma ora potrebbe essere concluso.

Con la sconfitta di Gas, Bardack ha adempiuto al proprio compito. Il nuovo capitolo di Dragon Ball Super che rivelerà cosa succederà successivamente non arriverà sulla piattaforma MangaPlus ma, come ormai succede da qualche anno, V-Jump ha fatto trapelare degli spoiler di Dragon Ball Super 84 ufficialmente, divulgando le prime pagine.

Il capitolo si intitola "L'orgoglio di una razza guerriera" e si suddivide in due fasi, una con dei flashback di Goku e un'altra molto discorsiva. Si riprende dalla stanza di Monaito, con la proiezione dello scouter conclusa. Goku ricorda alcuni momenti di quando era neonato, dalle giornate di Gine, alle poche presenze di Radish ai pochi contatti con il padre fino all'addio.

Goku capisce cosa significa l'orgoglio di un saiyan, idem per Vegeta che non si aspettava di ricevere questa lezione dal padre del suo rivale. I due non devono espiare i peccati dei saiyan, ma portarne avanti semplicemente l'orgoglio. Monaito decide di cambiare i vestiti a entrambi, donandogli un'armatura saiyan. Granolah è ancora svenuto mentre Goku rivela di apprezzare di più i suoi vecchi vestiti, mentre Vegeta è irritato. Gas però sta arrivando alla massima velocità.

Cosa porterà questa rivelazione? I due riusciranno ad affrontare finalmente Granolah?