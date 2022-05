Dragon Ball Super 84: una squadra dalla potenza divina

La saga di Granolah ha preso una piega molto diversa rispetto alle battute iniziali, andando a presentare i veri antagonisti gli Heeters. Grazie all’ascolto dei dati preservati nello scouter di Bardack, Goku e Vegeta sono pronti a tornare sul campo di battaglia, e in grande stile, come mostrato nel capitolo 84 di Dragon Ball Super.

Nelle tavole iniziali del capitolo i protagonisti riescono a tornare in forze grazie alle cure di Monaito, e poco dopo, attraverso frammenti di ricordi e flashback riguardanti i suoi genitori, Goku comprende il reale senso dell’orgoglio che caratterizza la razza dei Saiyan. La sorpresa nello scoprire che Gas è già tornato su Cereal porta Goku e Vegeta immediatamente sul campo di battaglia, e senza esitare i due scatenano le loro forme più potenti.

In una spettacolare tavola, che trovate anche in calce nel post condiviso da un fan, Toyotaro ha voluto rappresentare i due eterni rivali uniti contro la minaccia rappresenta da Gas. La potenza dell’Ultra Istinto e dell’Ultra Ego sembra però non bastare per mettere in seria difficoltà l’Heeter. Tuttavia, in uno scambio di battute nelle pagine conclusive, Vegeta ammette di diventare sempre più potente grazie al dolore provato.

Ricordiamo infine che nel capitolo 84 sono presenti alcuni errori, dei quali si è scusato lo stesso Toyotaro.