Dragon Ball Super 84: Vegeta è un ipocrita? La scena con Goku

Bardack sembra aver spianato la via alle nuove generazioni, quella di Goku e Vegeta, grazie alle sue gesta. Con l'intervento di Monaito e Oatmeel, è stato possibile fare un viaggio nel passato di Dragon Ball Super, con i due saiyan protagonisti che hanno assistito allo scontro tra Bardack e Gas nel tentativo di capirne di più.

Dragon Ball Super 84 si è poi aperto con il ritorno nella casa di Monaito, nel presente, con Goku e Vegeta che sembrano aver capito qualcosa. Già dalle prime pagine sembra essere chiaro cos'è l'orgoglio saiyan che i due hanno perso di vista nel corso del tempo, decidendo di metterlo immediatamente in pratica. In queste prime pagine di Dragon Ball Super 84 c'è però spazio anche per un piccolo siparietto comico che mostra un certo aspetto del carattere di Vegeta.

Il principe dei saiyan prende in giro Goku e suo fratello Radish, dato che li chiama viziati per essere stati salvati e coccolati dal padre, che espresse un desiderio a Toronbo. Di tutta risposta, Goku gli dà in pratica dell'ipocrita dicendo che è la stessa cosa che fa con Bra, visto quanto vizia la figlia. Vegeta, di tutta risposta, dice che non è la stessa cosa. Un siparietto leggero che poi lascia subito spazio alla battaglia, che continuerà anche nel prossimo capitolo.