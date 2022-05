Dragon Ball Super 85 data di uscita e teorie: la sfida degli Ultra saiyan

Gas sembra davvero imbattibile. Il flashback di Bardack narrato in Dragon Ball Super non sembra aver dato alcun aiuto tangibile ai due eroi della storia, Goku e Vegeta, che si ritrovano a dover dare fondo a tutte le proprie energie per affrontare l'Heeter, in attesa che Granolah si risvegli e ritorni a partecipare al duro combattimento.

Dragon Ball Super 84 ha messo in scena un combattimento ricco d'azione, di mosse e contromosse, ma con Gas ad avere sempre la meglio. Nonostante la situazione che si è generata, né Goku né Vegeta vogliono demordere e per questo stanno dando fondo a tutte le loro energie e abilità, con il principe dei saiyan che per ora sembra essere il più gasato e imprevedibile.

Cosa accadrà in Dragon Ball Super 85? Goku e Vegeta continueranno a combattere senza perdere tempo, sfruttando tutto il loro arsenale. Gas farà lo stesso, ma sembra comunque essere superiore e quindi l'esito dello scontro potrebbe non cambiare. Sarà fondamentale che Monaito curi Granolah e permetta al cereleano di tornare in battaglia al pieno delle proprie capacità, così da poter aiutare i due ex nemici. Solo così forse riusciranno a occuparsi di Gas.

In contemporanea, Granolah potrebbe consentire anche a Goku e Vegeta di guadagnare tempo per cimentarsi in una fusione con danza Metamor evocando il Gogeta più forte di sempre. Dragon Ball Super 85 verrà pubblicato su MangaPlus il 20 giugno 2022 alle ore 17:00.