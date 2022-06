Dragon Ball Super 85 e la determinazione di Vegeta: la forza del principe dei saiyan

Vegeta ha sviluppato l'Ultra Ego, una tecnica di matrice divina suggerita da Beerus che gli permette di stare sullo stesso piano di Goku. Il rivale di sempre è stato estromesso dall'ultimo scontro di Dragon Ball Super, che il principe dei saiyan ha cercato di portare avanti da solo. E proprio durante questa battaglia, ha fatto risaltare una dote.

Nello scontro con Gas di Dragon Ball Super 85, Vegeta è stato attaccato molto e ha subito altrettanto, senza neanche pensare di difendersi, un po' come capitò alcuni mesi fa nello scontro con Granolah. L'Ultra Ego di Vegeta infatti richiede di essere costantemente caricato da questa scarica di colpi ricevuti, che dà ulteriore potenza al saiyan, in un impeto autodistruttivo e che necessita di molta determinazione per essere tenuto in piedi.

Ancora una volta quindi, Vegeta dà prova di essere molto determinato e di essere disposto a tutto pur di arrivare in cima ed essere il più forte. Purtroppo però Dragon Ball Super non gli ha dato la possibilità di vincere, mentre Goku col suo nuovo potere sta riuscendo nell'intento di abbattere Gas. Adesso Vegeta non può fare altro che guardare, ferito e dolente, dalle retrovie, sperando che il rivale riesca a sconfiggere definitivamente l'Heeter.