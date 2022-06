Dragon Ball Super 85: Goku supera nuovamente i propri limiti

La saga di Granolah si è tramutata in una serie di battaglie incentrate a contrastare Elec e il suo gruppo. In un momento di tranquillità i protagonisti hanno potuto rivivere lo scontro tra Bardack e Gas, per poi tornare sul campo di battaglia proprio ad affrontare il più potente degli Heeters con un nuovo spirito e delle inaspettate strategie.

L’uso continuo del teletrasporto ha infatti concesso a Goku di tornare su Cereal dai suoi compagni, e di guadagnare qualche minuto prezioso per riprendersi dallo scontro. Il capitolo 84 si era interrotto nel momento in cui Vegeta ha rivelato una singolare funzionalità dell’Ultra Ego, che sembrerebbe capace di tramutare il dolore in potenza. Tuttavia il Principe dei Saiyan sembra aver sovrastimato la sua resistenza fisica, e dopo un acceso scambio di colpi con Gas nel capitolo 85, cade a terra esanime per la troppa fatica.

Ovviamente Goku cerca di intervenire immediatamente, rivelando per la prima volta l’evoluzione del suo Ultra Istinto. Grazie agli insegnamenti di Bardack, assimilati durante l’ascolto del suo combattimento contro Gas, il protagonista sembra infatti aver compreso la chiave per raggiungere la propria forma di Ultra Istinto: sfruttare l’essenza dello spirito Saiyan. La nuova forma di Goku non comporta un cambiamento del colore dei capelli, e si basa sul pieno coinvolgimento delle emozioni, piuttosto che limitarle come nella forma precedente.

Diteci cosa ne pensate della nuova trasformazione raggiunta da Goku nei commenti. Per concludere vi lasciamo alle aspettative sul capitolo 86 di Dragon Ball Super.