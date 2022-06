Dragon Ball Super 85, Goku utilizza una tecnica Saiyan di Nappa nel nuovo capitolo?

Dragon Ball Super 85 ha da poco esordito su MangaPlus, portando avanti la battaglia di Goku e Vegeta contro Gas degli heeters, il guerriero più forte dell'universo. Egli ha già messo al tappeto Granolah, e dopo un viaggio per l'universo gentilmente offerto da Goku ha ritrovato i due Saiyan per porre fine al combattimento.

Il primo a scagliarsi contro Gas è Vegeta, il cui Ultra Ego sembra non avere limiti in Dragon Ball Super 85: Ogni volta che l'heeter gli infligge un colpo fatale, il Saiyan si rialza più forte di prima. La battaglia sembra andare per il verso giusto, con la nuova trasformazione di Vegeta che si potenzia senza limiti, ma ad un certo punto Gas riesce a infliggergli un colpo da KO.

Nel frattempo, Goku si è seduto a meditare in lontananza, cosa che gli permetterà di sbloccare una nuova trasformazione di cui sappiamo ancora molto poco. Come egli spiega, non può essere un'Ultra Istinto perché il suo cuore non è calmo alla vista di Gas, ma potrebbe essere un qualche mix di una forma Saiyan (l'heeter rivede Bardack in Goku) unita a una trasformazione divina.

Goku si scaglia quindi contro Gas, e ad un certo punto utilizza una tecnica assai strana: Scaglia un raggio di energia dalla sua bocca verso il nemico. Questa tecnica era stata vista agli inizi di Dragon Ball Z, nel combattimento tra Nappa e i guerrieri terrestri. Che Goku abbia riscoperto un'antica tecnica Saiyan?

C'è da dire che anche altri personaggi hanno sparato raggi di energia dalla bocca nel corso di Dragon Ball: Piccolo, Kid Bu, i Saibaman... Quella utilizzata da Goku potrebbe quindi essere una tecnica molto più comune di quel che si pensa. Il Saiyan sembra aver messo alle strette Gas, anche se il tempo scorre per la nuova trasformazione di Goku, che non potrà essere mantenuta all'infinito.

Molti pensano che vedremo la sconfitta di Gas in Dragon Ball Super 86. Sarà Goku a sconfiggere il guerriero più forte dell'universo? O tornerà Granolah, che nel frattempo è stato curato da Monaito?