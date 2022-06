Dragon Ball Super 85: il più grande limite dell'Ultra Ego

Gli attuali sviluppi della saga di Granolah di Dragon Ball Super hanno costretto Goku e Vegeta ad affrontare avversari particolarmente ostici, come Gas. L’orgoglio che lo contraddistingue ha spinto Vegeta ad investire più energie di quanto potesse, mostrando ai lettori uno dei più grandi, e pericolosi, svantaggi dell’Ultra Ego.

Come rivelato dallo stesso Principe dei Saiyan nelle ultime tavole del capitolo 84, attraverso l’uso della sua nuova forma è in grado di trasformare il dolore in energia e potenza. Una capacità impressionante, pericolosamente sovrastimata da Vegeta. La quantità di danni assorbiti da Gas ha infatti sfinito il Saiyan, che tornato nella forma normale, ha perso i sensi di fronte l’avversario.

Goku era già pronto ad intervenire per difendere l’alleato, ma in un’altra situazione, Vegeta avrebbe seriamente rischiato di morire, solo per aver creduto fin troppo nelle proprie capacità. Ovviamente, essendo anche la prima volta in cui probabilmente il principe arriva a tale limite per contrastare una forza straordinaria come quella di Gas, in futuro potrebbe imparare a gestire al meglio questa limitazione dell’Ultra Ego. E voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo ad una spettacolare fanart di Goku e Vegeta SSJ4 con Ultra Istinto e Ultra Ego.