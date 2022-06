Dragon Ball Super 85, il limite di Vegeta: l'Ultra Ego è incompleto?

Negli ultimi mesi, grazie al nuovo power-up di Vegeta, il Principe dei Saiyan è tornato ad essere competitivo nei confronti del rivale in Dragon Ball Super, divario che si è abbassato alla luce degli ultimi combattimenti. Ad ogni modo, il nostro eroe sembrerebbe non aver ancora appreso del tutto i suoi nuovi poeri.

Lo scontro con Gas ha evidenziato tutta la determinazione di Vegeta che non ha avuto alcuna remore a lasciarsi indebolire pur di sfruttare la tecnica dell'Ultra Ego. Maggiori sono le ferite che il Saiyan accusa in battaglia, più la sua forza cresce a dismisura. Ma sarà realmente questo il vero potenziale della sua abilità divina?

In realtà, a quanto ne sappiamo, Beerus aveva spiegato a Vegeta che i suoi poteri sarebbero aumentati esponenzialmente alla sua mente distruttiva, non discute dunque di accusare necessariamente colpi per ottenere l'effetto sperato. Il Principe starebbe così sfruttando l'Ultra Ego in maniera poco ortodossa. Dopotutto, sembra quasi surreale una tecnica divina il cui vero potenziale si manifesta soltanto a seconda della quantità di danni recepiti.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa riflessione, l'Ultra Ego è attualmente incompleto? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.