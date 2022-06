Dragon Ball Super 85: l'odioso legame di sangue degli Heeters

In questa parte finale della Saga di Granolah il Sopravvissuto, Goku e Vegeta si sono spinti oltre i propri limiti per affrontare un nemico onnipotente. Con una nuova consapevolezza sulle proprie origini guerriere, in Dragon Ball Super capitolo 85 sfiorano la vittoria. Gas, viene però nuovamente redarguito da suo fratello maggiore.

La forza di Vegeta non basta in Dragon Ball Super 85. Nonostante il principe abbia lottato con un coraggio ai limiti della follia, Gas è uscito vittorioso dal loro combattimento. Tuttavia, le parole di Vegeta hanno spinto Goku a riflettere sull'Ultra Istinto.

Rinunciando allo status angelico con i capelli argentei, che richiedeva la massima calma, Goku entra nella versione incompleta dell'Ultra Istinto. Con questa forma, che sembrava essere superata e mai più utilizzata, Kakarot può combattere sfruttando la sua rabbia Saiyan.

Finalmente, Goku riesce a tenere il passo di Gas e, infine, addirittura a superarlo. Con diversi colpi ben assestati, il guerriero più forte dell'Universo finisce al tappeto. Come accadde in passato, però, i lettori assistono a un nuovo intervento di Elec. Gas è la vittima di Dragon Ball Super 85?

Il maggiore degli Heeter, fa la sua comparsa sul terreno di battaglia e afferra Gas per la gola chiedendogli il motivo per cui lo abbia fatto diventare il più forte. Eliminare i Saiyan è solo il primo passo della missione, la cui finalità è uccidere Freezer. Per Elec, questo patetico spettacolo deve finire subito, anche a costo della stessa vita di Gas.

Quando Goku dice a Elec di non forzare suo fratello a combattere, il leader degli Heeter afferma che per Gas non ci sarà un'altra volta. Infine, Gas si trasforma nuovamente.