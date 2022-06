Dragon Ball Super 85, vittima o villain: chi è Gas?

L'appuntamento di giugno di Dragon Ball Super ha finalmente puntato i riflettori su una nuova battaglia tra i due protagonisti contro Gas, scagnozzo di Elec, forte di un desiderio che lo ha reso estremamente potente e pericoloso. Ma possiamo considerare il membro di Heeters un vero e proprio villain?

Proprio come accaduto agli inizi dell'arco narrativo attualmente in corsa, al pari di Granolah, i lettori stanno iniziando a domandarsi se effettivamente Gas possa ritenersi un villain a tutti gli effetti. La Saga del Sopravvissuto Granolah ha introdotto gli Heeters, il gruppo diretto da Elec che sembra dirigere da dietro le quinte non poche azioni all'interno dell'universo.

Proprio lui, infatti, ha espresso il desiderio per fare di Gas l'individuo più forte dell'universo, anche se attualmente non si conosce la reale richiesta di Elec al drago di Cereal. Il guerriero degli Heeters, durante il capitolo 85, è stato messo alle strette da Goku e Vegeta, costringendo così il leader ad intervenire per rinvigorire duramente l'animo e lo spirito del suo scagnozzo, il tutto di fronte a Maki e Oil non propriamente convinti delle azioni di Elec. Probabilmente, infatti, quest'ultimo reca con sé piani di cui non siamo ancora a conoscenza e Gas potrebbe non essere altro che un semplice strumento per il tramite realizzare questi obiettivi. Dopotutto, il guerriero, Maki ed Oil sembrano essere legati da sincera amicizia, tutti loro ad eccezione proprio del loro leader.

Alla luce degli ultimi avvenimenti, dunque, sembra lecito pensare di Gas non come un vero villain, bensì come una vittima dei piani del capo degli Heeters. Ma la domanda sorge allora spontanea: per quale motivo tutti loro seguono così fedelmente i suoi ordini? Diteci cosa ne pensate di queste riflessioni con un commento qua sotto.