Dragon Ball Super 86, data di uscita e teorie: la nuova forza di Goku salverà tutti?

La lunga lotta sul pianeta Cereal si sta protraendo da tantissimo tempo. Goku e Vegeta, dopo essersi allenati con Beerus e Whis per migliorarsi e ottenere una migliore padronanza delle loro tecniche, e poi sono stati costretti ad affrontare prima Granolah e poi Gas degli Heeter. Dragon Ball Super quindi è all'insegna dell'azione ultimamente.

A porre la minaccia maggiore per i protagonisti di Dragon Ball Super è proprio l'ultimo guerriero menzionato, con Elec che lo ha reso estremamente potente con il desiderio espresso alle Sfere del Drago di Cereal. Non si sa ancora chi sarà a sconfiggere Gas, ma Goku ci sta mettendo del suo. Con il nuovo Ultra Istinto sbloccato nel capitolo 85, il saiyan è riuscito a tenere a bada il nemico fino a scagliarlo al suolo. Gas però sembra essersi rinsecchito e invecchiato, e per questo Elec gli dice di fare in fretta.

Dragon Ball Super 86 potrebbe essere l'ultimo con Gas. Il cattivo potrebbe aver subito la stessa sorte di Granolah, ma con molto meno tempo a disposizione. Dovrà quindi compiere un ultimo sforzo per combattere nonostante sia diventato più debole e il suo tempo stia scadendo. Goku con il suo Ultra Istinto modificato sembra poter reggere la forza nemica, mentre Vegeta è ancora fuori gioco dopo le ferite subite con l'Ultra Ego. Ancora fuori gioco anche Granolah, che però ha ancora tempo e spazio per intervenire all'ultimo per sbarazzarsi del nemico o degli Heeter. Il finale di saga si avvicina.

Dragon Ball Super 86 verrà pubblicato il 20 luglio alle 17:00 su MangaPlus.