Dragon Ball Super 86, Gas utilizza una tecnica che ricorda molto Ms. Marvel

Il manga di Dragon Ball Super prosegue spedito verso la conclusione della saga di Granolah il Sopravvissuto, con la pubblicazione di un nuovo capitolo ogni mese. Proprio ieri ha fatto il suo esordio su MangaPlus Dragon Ball Super 86, che sembra aver messo la parola fine allo scontro tra i Guerrieri Z e Gas degli Heeter.

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super riprende la narrazione dallo scontro tra Goku e Gas, con quest'ultimo che sembra avere la meglio. Il ritorno sul campo di battaglia di Granolah regala però nuove speranze a Goku, che decide di affrontare l'Heeter per permettere al compagno ceruleano di caricare il suo colpo energetico più potente.

Mentre Goku cerca di guadagnare tempo con Gas, il membro del gruppo di mercenari sfodera una tecnica che gli permette di utilizzare la propria aura per ingrandire i pugni e le altre parti del suo corpo. A molti fan del Marvel Cinematic Universe questa tecnica potrebbe aver ricordato qualcosa: essa è infatti molto simile al potere dell'eroina Ms. Marvel, protagonista dell'omonima serie TV su Disney+. Kamala Khan è infatti in grado, attraverso un antico bracciale, di ingrandire a piacimento le parti del proprio corpo utilizzando della strana materia. Il dettaglio non è passato inosservato, come si può notare dal tweet di @Valdezology in calce alla notizia.

Nelle ultime pagine del capitolo 86 di Dragon Ball Super, Goku, steso a terra stremato, utilizza la medesima tecnica di Gas (e di Ms. Marvel) per creare con la sua aura un corpo gigante, che blocca Gas e lo scaglia in aria permettendo a Granolah di colpirlo in volo. Il finale del capitolo mostra Gas steso a terra, mentre Granolah intima agli altri Heeter di prenderlo e andarsene via dal pianeta Cereal.

La saga di Granolah il Sopravvissuto sembra davvero agli sgoccioli, ma siamo proprio sicuri che sia finita per Gas? Con il maestro Toriyama, la sorpresa è sempre dietro l'angolo.

