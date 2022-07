Dragon Ball Super 86 è su MangaPlus: rischiare il tutto per tutto

Il guerriero più potente dell’universo continua a minacciare Goku e Vegeta. Lo scontro tra i due Saiyan e Gas rappresenta ormai il punto centrale della saga di Granolah, e nel capitolo 86 di Dragon Ball Super, ora disponibile su MangaPlus, il confronto è giunto ad una nuova fase, dove Gas appare estremamente più pericoloso e imprevedibile.

Come anticipato dai diversi spoiler e dalle bozze emerse in rete, il capitolo 86 inizia con la manifestazione della potenza della nuova forma di Gas. L’Heeter è infatti capace di sfruttare il suo ki, riuscendo a sollevare da lontano Goku. Sebbene il Saiyan riesca a prendere l’avversario alle spalle con la trasmissione istantanea, Gas parte al contrattacco sorprendendolo con la stessa tecnica.

Per intrappolare il Saiyan, e investirlo con un attacco diretto, Gas genera un tornado e inizia a lanciare sfere d’energia. Goku assorbe tutti i colpi, cadendo poi a terra, sfinito. Sfruttando sempre l’estensione del suo ki, Gas sferra un enorme pugno, e quando inizia un nuovo scambio di colpi tra i due, entra in scena Granolah. Il ceruleano porta con sé Goku, e i due decidono di unire le forze ancora una volta per contrastare l’immensa potenza raggiunta da Gas.

L’Heeter sembra innervosirsi dopo qualche istante, e subito dopo sul campo di battaglia torna Vegeta. Mentre il Principe atterra Gas con una testata, Granolah carica un attacco devastante, e Monaito riesce a fermare Oil e Macki con l’ipnosi. Vegeta tenta di bloccare Gas per farlo investire dal colpo di Granolah, ma il villain sfugge dalla sua presa e si dirige direttamente verso Granolah.

Inaspettatamente però, una gigantesca manifestazione del ki di Goku blocca Gas, per poi lanciarlo verso l’atmosfera. Grazie alla tecnologia dell’oatmeel Granolah riesce a mirare bene, e a colpire l’avversario. Il capitolo si conclude con l’onda d’urto della sfera d’energia che investe tutti i presenti, e Gas, tornato sulla superficie di Cereal al centro di un immenso cratere.