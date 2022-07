Dragon Ball Super 86 spoiler completi: la battaglia è finita?

Gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 86 hanno messo i lettori di fronte a un’amara verità. Goku, da solo, non riuscirà a sconfiggere Gas, il quale ha raggiunto una nuova forma spronato dalle parole d’odio di suo fratello maggiore Elec. Lo scontro finale della Saga di Granolah, volge verso l’epilogo.

A distanza di qualche ora dagli spoiler di Dragon Ball Super 86, arrivati attraverso le drafts condivise da Toyotaro, i leaker hanno pubblicato il riepilogo completo del prossimo capitolo dell’opera, in arrivo il 20 luglio su MANGA Plus.

Come avevamo visto, la nuova trasformazione di Gas metterà in serio pericolo Goku, il quale verrà strangolato dai poteri telecinetici dell’Heeter. I tentativi di fuga del Saiyan saranno vani, poiché Gas arde come mai prima d’ora.

Generando un turbine, Gas intrappola Goku e successivamente lo colpisce con dei colpi energetici. Infine, utilizza i suoi poteri mistici per formare degli arti giganti che colpiscono il Saiyan. Pronti al colpo decisivo, Goku e Gas si lanciano l’uno contro l’altro, ma vengono interrotti da un colpo di Ki. A lanciarlo, è Granolah, tornato finalmente sul campo di battaglia.

Il vendicatore Cerealiano, pare avere una strategia in mente. Goku, dovrà prendere tempo affinché Granolah possa preparare il suo attacco. In seguito ai colpi dell’Heeter, tuttavia, il Saiyan perde conoscenza. A quel punto, torna in scena anche Vegeta, che proverà a bloccare Gas in una morsa.

Dopo essersi liberato, l’antagonista di questo arco narrativo dovrà nuovamente affrontare Goku, che da forma a un suo gigantesco alter-ego spirituale, lo stesso che utilizzò contro Molo. Sul finire del capitolo, Goku scaglia in aria Gas, che viene colpito dall’attacco finale di Granolah.

Granolah, ha scelto di non colpire un punto vitale di Gas, così da non ucciderlo e alimentare ulteriore sete vendicativa. Dopo aver intimato agli Heeters di lasciare il pianeta, si riunisce con Goku e Vegeta. La battaglia, è davvero giunta al termine?