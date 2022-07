Dragon Ball Super 86 spoiler ufficiali: la vera forza di Gas

La sfida sul pianeta Cereal sta durando da diversi mesi. Interrotta la faida tra cereleani e saiyan, è stato il turno degli Heeter di entrare in scena con un clamoroso colpo a effetto di Elec e Gas. Quest'ultimo è diventato il guerriero più forte dell'universo e niente hanno potuto fare gli attacchi dei protagonisti di Dragon Ball Super.

La nuova forma di Goku l'ha aiutato soltanto in parte a reggere l'onda d'urto nemica, ma ora Gas sembra aver raggiunto un nuovo livello, stimolato da Elec. Sarà una lotta a piena potenza in Dragon Ball Super 86 come dimostrano gli spoiler ufficiali. La redazione di V-Jump ha pubblicato le prime pagine del prossimo capitolo, in arrivo su MangaPlus tra una settimana.

Gas diventa ancora più emaciato, ma emana un ki spaventoso che fa raggelare Goku. Elec si allontana per evitare di essere coinvolto mentre Gas afferra Goku con il suo ki, strangolandolo. Il protagonista riesce a liberarsi da questa stretta teletrasportandosi alle spalle del suo nemico, ma prima di colpire viene raggiunto da un pugno sul viso. Ancora una volta in difficoltà, stavolta è lui che viene preso alle spalle da un Gas che lo afferra per la testa e lo scaraventa via contro alcune montagne.

Il capitolo di Dragon Ball Super 86 si conclude con Gas che genera un tornado e intrappola Goku. Davvero non c'è scampo contro questo avversario?