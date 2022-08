Dragon Ball Super 87: la community è scontenta per quel ritorno

Dragon Ball Super ha portato i lettori a fare la conoscenza di protagonisti di carattere e spessore, come ad esempio Black/Zamasu, Jiren o Hit, ma anche tanti altri meno degni di nota. In particolar modo sotto questo punto di vista è la Saga di Granolah il Sopravvissuto a non avere pienamente convinto.

In questo ultimo periodo Toyotaro non brilla certo per fantasia, e la community di Dragon Ball Super accusa l’autore di non saper più come si faccia a scrivere un buon personaggio. I due protagonisti principali dell’arco di Granolah, Gas e il vendicatore di Cereal, non sono infatti minimamente riusciti a far breccia nel cuore dei fan, nonostante la trama della saga ruoti proprio sulle loro figure.

Ma a far scatenare l’ira di parte del fandom è quello spaventoso ritorno in Dragon Ball Super 87. Freezer, già tornato più volte in azione, arriva sul Pianeta Cereal sfoggiando una nuova versione di se stesso che gli vale il titolo di essere più forte dell’universo. Tuttavia, il suo è solo l’ultimo di una lunga lista di recolor che hanno ormai stancato i fan, in cerca di qualcosa di nuovo.

Davvero Toyotaro, ma anche TOEI Animation con Cell Max di Dragon Ball Super: Super Hero, non ha abbastanza estro per creare da zero un personaggio che venga amato dalla community? Con Black e Moro, il mangaka ha dimostrato le sue qualità, ma ultimamente pare stia scegliendo la via più facile giocando con il fattore nostalgia. L’utenza tuttavia non ci sta e sui social sta già esprimendo il suo disappunto.