Dragon Ball Super 87 data di uscita e teorie: è il vero finale di saga?

Dragon Ball Super ormai è giunto a un punto cardine della saga di Granolah. Il cereleano accompagna i lettori da tempo, con la sua avventura nel mondo creato da Toriyama e Toyotaro che potrebbe concludersi a breve. Ne sono passati di capitoli e di scontri, ma con Dragon Ball Super 86 si è giunti al momento conclusivo della saga.

Gas degli Heeter è stato sconfitto da una combinazione di sforzi di Granolah, Goku e Vegeta. In particolare è stato il primo ad assestare il colpo di grazia al suo nemico, lasciandolo però in vita, decidendo di liberarsi dal sentimento di vendetta. Goku è esausto, Vegeta è a terra sfinito, ma restano ancora alcune situazioni da sciogliere.



Dragon Ball Super 87 chiuderà la saga del sopravvissuto cereleano? Ora che Granolah ha abbandonato la vendetta, sarà sicuramente più benevolo verso Goku e Vegeta, aiutandoli e difendendoli dalla situazione attuale. I due saiyan potrebbero infatti finire entro breve alla mercé di Elec Heeter, rimasto comunque ancora in gioco. Resta da chiarire infatti lo scopo del capofamiglia, che potrebbe avere ancora qualche asso nella manica. Probabile però che sia il momento giusto per tirare le somme di questa saga e passare agli sviluppi futuri, con o senza Granolah e gli Heeter.



Si potrebbe così chiudere una delle saghe più criticate di Dragon Ball Super. Dragon Ball Super 87 verrà pubblicato il 19 agosto 2022 alle 17:00 su MangaPlus.