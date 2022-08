Dragon Ball Super 87 è su Manga Plus: un nuovo avversario mette fine alla saga

Al suo ventesimo capitolo, l'arco narrativo di Granolah, il sopravvissuto giunge al termine con il debutto di Dragon Ball Super 87, ora disponibile alla lettura gratuita sulla piattaforma digitale Manga Plus.

Come predetto dagli spoiler emersi in rete nelle ultime ore, il capitolo 87 di Dragon Ball Super porta Goku e Vegeta a scoprire il patto che Granolah ha siglato con il Drago Toronbo per diventare il guerriero più forte dell'universo.

Il trio di combattenti è esausto a causa della battaglia con Gas, sconfitto solamente grazie al gioco di squadra, ma l'intervento di Monaito ristabilisce le loro condizioni fisiche. Continuando a sfruttare i suoi poteri curativi, il Namekkiano ha sviluppato il proprio potenziale, fino a guarire completamente e immediatamente chi viene sottoposto al suo trattamento. Tuttavia, un raggio laser lo colpisce alle spalle.

Gas è tornato all'attacco, ma come notano Goku e Vegeta ormai egli è solamente uno zombie maledetto dal potere del più forte dell'universo. Colpo dopo colpo, le carni dell'Heeters si decompongono. Vicinissimo allo sconfiggere i due Saiyan, Gas scopre di essere sul punto di morte. A quel punto, su Cereal appare una nuova minaccia.

In Dragon Ball Super 87 torna Freezer, che con un solo colpo uccide Gas e poi ancora suo fratello Elec. Egli, da sempre era a conoscenza del piano degli Heeters. Non solo, l'Imperatore ha passato gli ultimi tempi in una stanza dello spirito e del tempo, dove ha appreso una forma ancora più potente di quella dorata. Trasformandosi in Black Freezer, mette a tacere Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego all'unisono.

Tuttavia, Freezer è benevole: non è arrivato su Cereal per uccidere i Saiyan. Dopo aver reclutato Maki e Oil e abbandonato il pianeta, Freezer chiude la saga di Granolah diventando il più forte dell'universo. Sul finire di Dragon Ball Super 87 Goku si interroga sul presagio del Pesce Oracolo.