Dragon Ball Super 87: il power-up di Monaito spiegato grazie a DBZ Kakarot

La Saga del Sopravvissuto Granolah si è ufficialmente conclusa e adesso i lettori di Dragon Ball Super dovranno attendere un mese in più per l'arrivo del nuovo capitolo dal momento che Toyotaro si è preso una piccola pausa per preparare il prossimo arco narrativo.

Dagli eventi dello scorso numero sappiamo che Freezer sarà presumibilmente l'antagonista principale della nuova saga. La sua nuova forma, soprannominata 'Black Freezer', lo ha reso il guerriero più forte dell'universo tanto da spingere nuovamente Goku e Vegeta a superare i propri limiti per far fronte all'incombente minaccia.

Ad ogni modo, durante il precedente capitolo, notiamo un incredibile power-up delle abilità curative di Monaito che riesce improvvisamente a guarire completamente i guerrieri. La risposta a ciò sembra arrivare da DBZ Kakarot che rivela in esclusiva come i namecciani in possesso di particolari abilità possano sopravvivere oltre 500 anni, età che guarda caso il vecchio Monaito ha oltrepassato. Per chi se lo stesse domandando, infatti, la durata media della vita di un namecciano si attesta a circa 200 anni.

Secondo voi Monaito è un namecciano speciale in possesso di peculiari abilità così come anticipato dal celebre videogioco? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.