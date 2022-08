Dragon Ball Super 87, primi spoiler del nuovo capitolo: una nuova minaccia?

Ci stiamo avvicinando all'arrivo del nuovo capitolo di Dragon Ball Super su Manga Plus. L'appuntamento con gli spoiler, tuttavia, comincia in anticipo grazie all'uscita delle bozze ufficiali disegnate direttamente da Toyotaro. Ma cosa accade nelle prime pagine del capitolo 87?

Toyotaro ha promesso sviluppi scioccanti per il nuovo capitolo, ed in effetti le bozze trapelate nelle scorse ore non fanno che confermare l'ennesimo colpo di scena per la Saga del Sopravvissuto Granolah. Il nuovo numero, intitolato "Rivelato il più grande guerriero dell'Universo", si apre con Goku, Vegeta e Granolah esausti a seguito dello scontro.

Mentre i due Saiyan discutono di voler tornare ad allenarsi per migliorare le proprie tecniche, il Cereleano si accascia a terra privo di forze. Granolah spiega di aver utilizzato la propria forza vitale nell'ultimo colpo che ha ulteriormente ridotto la sua vita. Interviene improvvisamente Monaito che si stupisce di aver acquisito abbastanza potere per riuscire a guarire tutti i guerrieri completamente, merito soprattutto del numero di volte in cui ha utilizzato le sue abilità nello stesso giorno. Mentre cura i 3 combattenti, Elec si affretta a lasciare il pianeta da solo tra lo stupore dei presenti. Le bozze si concludono con un raggio che colpisce e trafigge alle spalle Monaito. Un presagio di morte che preannuncia il ritorno di Freezer?

Diteci cosa ne pensate di questi primi spoiler, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro dedicato qua sotto.