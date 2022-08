Dragon Ball Super 87: la spiegazione della nuova trasformazione di quel personaggio

Grazie al potere delle Sfere del Drago del pianeta Cereal, Granolah e Gas sono diventati i più forti dell'universo. È stato molto difficile per Goku e Vegeta riuscire a tenere testa a entrambi negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, tuttavia, grazie a un sforzo combinato, per ora il male è stato tenuto a bada. Ma c'è un ma.

Nella seconda metà del capitolo 87 di Dragon Ball Super, mentre Gas metteva in grande difficoltà i due eroi protagonisti in un ultimo impeto di rabbia e voglia omicida, arriva Freezer. Il sovrano galattico è diventato estremamente più forte, superando non soltanto Gas ma anche Goku e Vegeta. Com'è possibile? A spiegarlo ci pensa proprio il sovrano galattico.

Freezer è rimasto in una stanza dello spirito e del tempo speciale che gli ha consentito di allenarsi per dieci anni. In questo frangente, in cui non veniva calcolato come essere appartenente a questa dimensione, ha ottenuto nuovi poteri. La sua forza è cresciuta a dismisura ed è capace di trasformarsi in Black Freezer, una versione identica a Gold Freezer ma con colori nettamente più scuri. Adesso sembra essere lui il più potente dell'universo.

Riusciranno Goku e Vegeta ad allenarsi fino a raggiungere il livello del nuovo Freezer?