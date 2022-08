Dragon Ball Super 87: una vecchia conoscenza introduce il nuovo arco narrativo

L’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto di Dragon Ball Super> è stato totalmente stravolto in svariate occasioni. L’entrata in scena degli Heeters, i piani di Elec, i ricordi di Bardack, hanno reso questa lunga parentesi narrativa molto confusa, e una base per il ritorno di una vecchia conoscenza che sarà al centro della prossima saga.

L’apparizione di Freezer, personaggio citato spesso da Elec, e di cui si aspettava un ritorno differente, ha creato una profonda delusione nei lettori. Le tavole conclusive del capitolo 87, ultimo dell’arco di Granolah, lasciano spazio all’Imperatore Galattico, tornato dopo aver trascorso dieci giorni in una Stanza dello Spirito e del Tempo, e quindi dieci anni, ad allenarsi duramente arrivando ad ottenere una nuova trasformazione.

Con un semplice attacco Freezer riesce ad uccidere Gas, l’avversario che ha tenuto impegnati Goku, Vegeta, e Granolah per diversi capitoli, per poi far sparire Elec. Dimostrando solo una piccola parte dell’abilità raggiunta, sfoggiando la sua nuova forma, denominata Black Freezer, e sbaragliando i due protagonisti, il villain ammette di star cercando un altro bersaglio, e si allontana a bordo della sua navicella. Una rivelazione che porta anche i protagonisti ad allontanarsi da Cereal, al fianco di Whis, e a prepararsi alla nuova minaccia rappresentata da Freezer, forse il vero guerriero più potente dell’universo.