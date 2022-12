Dragon Ball Super 88 arriva su MangaPlus: il debutto di due nuovi Saiyaman

In seguito alla conclusione della saga di Granolah, Goku e Vegeta sono tornati sul pianeta di Beerus, consapevoli di dover trascorrere giorni di intensi allenamenti per sperare di poter affrontare un vecchio antagonista tornato più potente che mai. Nel mentre, però, nel manga di Dragon Ball Super inizia un’altra avventura con Goten e Trunks.

Il capitolo 88 del manga, disponibile sul sito e sull’applicazione di MangaPlus, si apre con quattro pagine a colori, dove si nota immediatamente il cambio di tono adottato da Toyotaro in questa saga incentrata su Goten e Trunks.

Partendo da un chiaro riferimento all’arco di Great Saiyaman di Dragon Ball Z, e al recente film Dragon Ball Super: Super Hero, la nuova saga inizia con una rapina sventata dai protagonisti. Ispirati da Cleangod, un supereroe che ripulisce, letteralmente, la Terra dal male, i due alternano la vita di tutti i giorni, tra scuola e casa, al garantire la sicurezza pubblica.

Pilaf sembra aver progettato dei dispositivi speciali per Goten e Trunks, che intanto scopriamo provare dei sentimenti per Mai. A scuola, la Blue Hal High School, Trunks viene a sapere dai suoi compagni di un luogo infestato, dove si organizzano per trascorrere la serata, che lui invece, terrorizzato da tali creature, decide di passare davanti ai videogiochi con Goten, per poi chiedere a Mai di uscire.

Tuttavia, sembra che Mai, così come Shu e Pilaf, sia soverchiata dal lavoro alla Capsule Corp., tutto a causa di robot aiutanti che vengono rimandati indietro per diversi problemi, causati dall’intervento sulle macchine di losche figure. Per questo Trunks decide di risolvere immediatamente la questione, sperando di poter passare una serata con Mai, e si dirige con Goten nel quartiere di cui parlava Shu.

Giunti sul posto, i due incontrano un uomo enorme, con due grandi bulloni sulle tempie e un aspetto che lo fa apparire come Frankenstein. È proprio lui ad avviare un malfunzionamento in un robot aiutante che passava da quelle parti col suo padrone. Seguendo l’uomo, i due Saiyan scoprono la verità: i robot spariti dalla città sono stati riprogrammati per lavorare in un’azienda distributrice di sushi.

Nell’edificio sono però presenti anche i compagni di Trunks che avevano organizzato la serata alla scoperta di fantasmi e mostri. Questi vengono scoperti, e il protagonista non esita un attimo ad attivare il suo orologio per indossare il costume ed entrare in azione. Dopo aver facilmente sconfitto tutti i presenti, Trunks si avvicina ad una cassaforte, dalla quale prende un disco contenente dei dati.

In mezzo alla confusione generale in cui è stato lasciato il posto, entra in scena il Dr. Hedo, uno degli antagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero, che trovando a terra lo stemma della Blue Hal High School sa dove dovrà dirigersi per trovare il colpevole nonché possessore di quel disco estremamente importante.

Diteci cosa ne pensate dell'inizio della nuova saga di Dragon Ball Super nei commenti. Intanto vi lasciamo alle opinioni di Toyotaro sulla saga di Molo, e ad un approfondimento dedicato al legame di Vegeta e Bulma.