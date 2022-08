Dragon Ball Super 88 data di uscita e teorie: un mese di pausa, e poi? La nuova saga

La saga del sopravvissuto cereleano è cominciata con Gas e Granolah deboli, ma che grazie al potere delle Sfere del Drago sono diventati tra i guerrieri più forti della galassia. La saga di Dragon Ball Super pubblicata negli ultimi anni è stata quasi completamente incentrata su di loro, con sprazzi di passato di Goku e Bardack.

Ma la nuova trasformazione di Freezer ha sbaragliato le carte in tavola, chiudendo a sorpresa la saga. Con Dragon Ball Super 87 si può infatti dire addio a Cereal, adesso in pace senza più gli Heeter e senza la voglia di vendetta di Granolah. E adesso cosa succederà?

Con Dragon Ball Super 88 comincerà una nuova saga, con panorami del tutto inediti. Lo scenario aperto da Black Freezer può portare a un nuovo confronto tra Goku, Vegeta e il sovrano galattico, data la potenza ottenuta da quest'ultimo. I due saiyan infatti non possono evitare di potenziarsi e di migliorare il controllo di Ultra Istinto e Ultra Ego, che al momento sono le loro trasformazioni più forti.

Per quanto riguarda l'ambientazione, è difficile che Toyotaro decida di adattare il film Super Hero in formato manga, anche se la possibilità non è da escludere. C'è però sempre da discutere la dichiarazione del Pesce Oracolo, ancora non ben definita e con un riferimento a un altro guerriero che ancora non conosciamo.

Da non escludere neanche una visita agli altri universi di Dragon Ball Super, che oramai sono stati messi da parte. L'ultima apparizione di Jiren e soci risale infatti al Torneo del Potere e riuscire ad approfondire gli altri mondi potrebbe portare una ventata di freschezza sia sul settore dei poteri che delle sfide, oltre che dei personaggi coinvolti.

Dragon Ball Super 88 verrà pubblicato a ottobre, in un giorno compreso tra il 18 e il 20, che MangaPlus non ha ancora annunciato.