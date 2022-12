Dragon Ball Super 88: Goten e Trunks, due adolescenti alla riscossa

Con la conclusione della saga di Granolah, l'Universo 7 sembra essere momentaneamente al sicuro. La situazione potrebbe però presto cambiare, con Black Freezer che da un momento all'altro potrebbe mettere ai suoi piedi l'intera galassia. Mentre Goku e Vegeta si allenano, sulla Terra due giovani adolescenti cominciano una nuova avventura.

Al fianco di Broly, Goku e Vegeta si allenano sul Pianeta di Beerus per riuscire ad affinare il loro controllo nell'Ultra Istinto e nell'Ultra Ego. A casa, intanto, ispirati dal protagonista di un videogioco e dalle gesta passate di Gohan, diventati ormai adolescenti Goten e Trunks decidono di diventare supereroi.

A differenza dei loro genitori, i due Saiyan mezzosangue sembrano non aver potuto allenarsi regolarmente. Sono infatti entrambi impegnati con lo studio per il loro percorso scolastico e con le questioni adolescenziali.

Nonostante ciò, l'orgoglio Saiyan scorre anche nelle loro vene. Ciò lo si vede soprattutto in Trunks, voglioso di affrontare una minaccia ben più seria che i supereroi Saiyaman X-1 e Saiyaman X-2 riescono a placare in pochi istanti. Goten, invece, sembra decisamente più pacifico.

In questa saga prequel al film Dragon Ball Super: Super Hero, Trunks cerca anche di conquistare il cuore della bella Mei, al lavoro presso la Capsule Corporation. La vita dei due ragazzi in Dragon Ball Super 88 procede dunque tra scuola, amicizia e amore. Sembra dunque remota la possibilità di vedere Goten e Trunks esibire nuove trasformazioni. Scopriamo cosa potrebbe accadere in Dragon Ball Super 89.